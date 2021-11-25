Плицев выиграл спринт на этапе Кубка России в Ханты-Мансийске, Цветков — девятый

В Ханты-Мансийске состоялась мужская спринтерская гонка в рамках первого этапа Кубка России по биатлону. Победу одержал Виктор Плицев из Республики Удмуртия. Второе место занял Рустам Каюмов из Ямало-Ненецкого АО. Тройку призёров замкнул Ярослав Костюков, представляющий Ленинградскую область. Из всего топ-3 промахом отличился лишь Каюмов, тогда как Плицев и Костюков отстрелялись на «ноль».

Биатлон. Кубок России. Первый этап. Ханты-Мансийск

Мужчины. Спринт



1. Виктор Плицев – 25.30,9 (0).

2. Рустам Каюмов – +20,8 (1).

3. Ярослав Костюков – +30,2 (0)…

9. Максим Цветков – +1.28,3 (3)…

17. Семён Сучилов — +1.55,3 (3).



Напомним, 27 ноября в Эстерсунде (Швеция) стартует первый этап Кубка мира по биатлону.