Плицев выиграл спринт на этапе Кубка России в Ханты-Мансийске, Цветков — девятый
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В Ханты-Мансийске состоялась мужская спринтерская гонка в рамках первого этапа Кубка России по биатлону. Победу одержал Виктор Плицев из Республики Удмуртия. Второе место занял Рустам Каюмов из Ямало-Ненецкого АО. Тройку призёров замкнул Ярослав Костюков, представляющий Ленинградскую область. Из всего топ-3 промахом отличился лишь Каюмов, тогда как Плицев и Костюков отстрелялись на «ноль».
Биатлон. Кубок России. Первый этап. Ханты-Мансийск
Мужчины. Спринт
1. Виктор Плицев – 25.30,9 (0).
2. Рустам Каюмов – +20,8 (1).
3. Ярослав Костюков – +30,2 (0)…
9. Максим Цветков – +1.28,3 (3)…
17. Семён Сучилов — +1.55,3 (3).
Напомним, 27 ноября в Эстерсунде (Швеция) стартует первый этап Кубка мира по биатлону.
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