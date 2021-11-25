Вирер: у меня есть проблемы со здоровьем, которые нужно решить в ближайшие недели

Трёхкратная чемпионка мира по биатлону Доротея Вирер поделилась мыслями о фаворитах перед стартом первого этапа Кубка мира. Также итальянка рассказала о проблемах со здоровьем.
«Фавориты? Их так много, и на данный момент я не чувствую себя одной из них. У меня есть проблемы со здоровьем, и на их решение уйдёт несколько недель. Из последних анализов крови, которые я сделала, стало понятно, почему последние три недели я так сильно страдала и всегда была уставшей. Сначала у меня были проблемы с бессонницей, потом накопилось много забот, после чего мне снова пришлось лечь в больницу из-за проблем с желудком. Потребуется немного терпения, но я снова встану на ноги», — приводит слова Вирер Corriere dello Sport.
31-летняя Вирер — двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр в смешанной эстафете, трёхкратная чемпионка мира, абсолютная чемпионка мира среди юниоров 2011 года, двукратная обладательница Кубка мира по биатлону в сезонах-2018/2019 и 2019/2020.
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