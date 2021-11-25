Васильева выиграла спринт на первом этапе Кубка России. Подчуфарова показала 18-е время

В Тюмени состоялась женская спринтерская гонка в рамках первого этапа Кубка России по биатлону. Победу одержала Маргарита Васильева. Второе место заняла Виктория Сливко, третье — Анна Никулина.
Бронзовый призёр чемпионата мира 2017 года Ольга Подчуфарова стала лишь 18-й. Стоит отметить, что при этом 29-летняя биатлонистка чисто отстрелялась на огневых рубежах.
Биатлон. Кубок России. Первый этап. Тюмень
Женщины. Спринт
1. Маргарита Васильева – 21.11,5 (1)
2. Виктория Сливко +17,2 (2)
3. Анна Никулина +18,1 (1)
4. Елизавета Каплина +19,5 (1)
5. Юлия Дроздова +20,2 (0)…
11. Татьяна Акимова +1.36,8 (2)
12. Анастасия Кайшева +1.40,1 (2)…
15. Татьяна Воронова +2.09,8 (3)…
18. Ольга Подчуфарова +2.29,8 (0).
Напомним, 27 ноября в Эстерсунде (Швеция) стартует первый этап Кубка мира по биатлону.
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