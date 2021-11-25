Васильева выиграла спринт на первом этапе Кубка России. Подчуфарова показала 18-е время

В Тюмени состоялась женская спринтерская гонка в рамках первого этапа Кубка России по биатлону. Победу одержала Маргарита Васильева. Второе место заняла Виктория Сливко, третье — Анна Никулина.

Бронзовый призёр чемпионата мира 2017 года Ольга Подчуфарова стала лишь 18-й. Стоит отметить, что при этом 29-летняя биатлонистка чисто отстрелялась на огневых рубежах.

Биатлон. Кубок России. Первый этап. Тюмень

Женщины. Спринт



1. Маргарита Васильева – 21.11,5 (1)

2. Виктория Сливко +17,2 (2)

3. Анна Никулина +18,1 (1)

4. Елизавета Каплина +19,5 (1)

5. Юлия Дроздова +20,2 (0)…

11. Татьяна Акимова +1.36,8 (2)

12. Анастасия Кайшева +1.40,1 (2)…

15. Татьяна Воронова +2.09,8 (3)…

18. Ольга Подчуфарова +2.29,8 (0).



Напомним, 27 ноября в Эстерсунде (Швеция) стартует первый этап Кубка мира по биатлону.