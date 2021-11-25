Каминский рассказал, как будет строить отношения с Елисеевым после конфликта в межсезонье

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал, как будет строить отношения с Матвеем Елисеевым, который в межсезонье перешёл в группу Сергея Башкирова.
«Как вижу контакт с Елисеевым после его неспокойного ухода из моей группы? Нормально вижу. То, что Матвей навыдумывал, что я с ним не поздоровался и прочее… На соревнованиях всяко бывает. Он не заметил, что я с ним поздоровался накануне. Потом я не заметил его, шёл в своих мыслях на трассу. И он, видимо, решил, что я на него обижен.
В какой-то степени можно сказать, что я обижен. Спортсмен, на которого я возлагал определённые надежды, их не оправдал. В этом плане да, наверное, так можно сказать. Но не все спортсмены такие, какими я хочу их видеть – я это прекрасно понимаю. Никаких личных обид на Матвея у меня нет. Мы без проблем разрешим наши противоречия и будем нормально взаимодействовать. Он будет выступать за сборную России, в которой я являюсь старшим тренером. В моих обязанностях и интересах создать условия, чтобы каждый спортсмен чувствовал себя комфортно для эффективной работы.
Честно говоря, когда я брался за работу с Матвеем, то предполагал, что могут возникнуть проблемы с переносимостью нагрузки, с его неспособностью что-то выполнять. И у меня был один из вариантов, что по ходу подготовительного сезона (самое дальнее – в октябре) можно полностью перевести его на индивидуальную, самостоятельную программу. Насколько самостоятельную – это вопрос, это обсуждаемо.
Второй вариант – сделать то же самое после летнего ЧР в сентябре. Дать ему возможность провести подготовку в том ключе, в котором он привык. Базовую работу мы с ним сделали и видим, что в определённых показателях он неплохо добавил. Не во всех, в которых хотелось бы, но были добавки. Частично мы программу для него выполнили. А как он будет реализовывать свой потенциал – больше вопрос уже не ко мне, а к Сергею Башкирову. Хотя я, естественно, интересуюсь. Мы попытались закрыть слабые места Матвея, а эффективно перестроиться в его ситуации можно», — приводит слова Каминского Sports.ru.
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