Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Каминский рассказал, как будет строить отношения с Елисеевым после конфликта в межсезонье

Каминский рассказал, как будет строить отношения с Елисеевым после конфликта в межсезонье
Комментарии

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал, как будет строить отношения с Матвеем Елисеевым, который в межсезонье перешёл в группу Сергея Башкирова.

«Как вижу контакт с Елисеевым после его неспокойного ухода из моей группы? Нормально вижу. То, что Матвей навыдумывал, что я с ним не поздоровался и прочее… На соревнованиях всяко бывает. Он не заметил, что я с ним поздоровался накануне. Потом я не заметил его, шёл в своих мыслях на трассу. И он, видимо, решил, что я на него обижен.

В какой-то степени можно сказать, что я обижен. Спортсмен, на которого я возлагал определённые надежды, их не оправдал. В этом плане да, наверное, так можно сказать. Но не все спортсмены такие, какими я хочу их видеть – я это прекрасно понимаю. Никаких личных обид на Матвея у меня нет. Мы без проблем разрешим наши противоречия и будем нормально взаимодействовать. Он будет выступать за сборную России, в которой я являюсь старшим тренером. В моих обязанностях и интересах создать условия, чтобы каждый спортсмен чувствовал себя комфортно для эффективной работы.

Честно говоря, когда я брался за работу с Матвеем, то предполагал, что могут возникнуть проблемы с переносимостью нагрузки, с его неспособностью что-то выполнять. И у меня был один из вариантов, что по ходу подготовительного сезона (самое дальнее – в октябре) можно полностью перевести его на индивидуальную, самостоятельную программу. Насколько самостоятельную – это вопрос, это обсуждаемо.

Второй вариант – сделать то же самое после летнего ЧР в сентябре. Дать ему возможность провести подготовку в том ключе, в котором он привык. Базовую работу мы с ним сделали и видим, что в определённых показателях он неплохо добавил. Не во всех, в которых хотелось бы, но были добавки. Частично мы программу для него выполнили. А как он будет реализовывать свой потенциал – больше вопрос уже не ко мне, а к Сергею Башкирову. Хотя я, естественно, интересуюсь. Мы попытались закрыть слабые места Матвея, а эффективно перестроиться в его ситуации можно», — приводит слова Каминского Sports.ru.

Российского биатлониста грозятся исключить из сборной. Что же натворил Матвей Елисеев? Российского биатлониста грозятся исключить из сборной. Что же натворил Матвей Елисеев?
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021