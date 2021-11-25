Юрий Каминский рассказал о тактике сборной России по биатлону на олимпийский сезон

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал, какой тактики будет придерживаться команда в олимпийском сезоне-2021/2022.

«Я сторонник того, чтобы выходить на пик к Олимпиаде, а этапы Кубка мира бежать в состоянии высокой работоспособности.

Есть состояние спортивной формы, а есть состояние высокой работоспособности – они немножко отличаются в результативности. Естественно, результат будет выше в состоянии спортивной формы. Мы будем заходить в сезон с достаточно высоких объёмов. Но это не означает, что мы будем выступать плохо. Плохо выступать мы не хотим.

Пропустит ли основа последний этап Кубка мира перед Олимпиадой – в Антхольце? Возможно, кто-то туда поедет. Но вообще, вместо Антхольца планируем сбор на Сёминском перевале, чтобы пройти временную и горную акклиматизацию. Новогодний сбор тоже хотим провести в горах – на Бельмекене», — приводит слова Каминского Sports.ru.