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Юрий Каминский: конкуренция между группами – это хорошо, когда она здоровая

Юрий Каминский: конкуренция между группами – это хорошо, когда она здоровая
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Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал, как будут строиться отношения с наставником второй группы Сергеем Башкировым в ходе сезона. В сборную на первые этапы Кубка мира вошли по три спортсмена из каждой группы.

«Конкуренция между группами – это хорошо, когда она здоровая. Нас разделили на группы, немного размазали финансирование – и где-то получилось не то, что мы хотели по сборам, плюс где-то повлиял ковид.

Если говорить о спортсменах, которые не выбрали мою группу – меня это абсолютно не напрягает. Я человек новый для биатлона, и у спортсменов, может быть, присутствует определённое недоверие, это нормально. В группе Сергея Башкирова хватает возрастных спортсменов, которые привыкли работать в определённом режиме. Радикально что-то менять им вряд ли хочется.

На самом-то деле об этом надо спрашивать не у меня, а у них. Я могу только предполагать, почему они так решили – а вытягивать из них ответы не буду. Например, у нас была беседа с Сашей Логиновым. Он честно сказал, что ему не подходят Семинский перевал и Алдан – места, где мы проводили сборы. Он был в этих местах и всё прекрасно знает. У него есть опыт – может быть, негативный. А сам Саша – спортсмен с наработанной результативной методикой, поэтому сильно не хочет что-то менять.

В ходе сезона тренер, который проводил подготовку спортсмена, будет и дальше её проводить. Было бы абсурдно её менять, я на это не готов. Думаю, что мы с Башкировым договоримся без проблем. Мы перезванивались в межсезонье, я примерно знаю ту работу, которую они выполняют. Они знают нашу, мы её особо не скрываем, отчитываемся на тренерском совете. Я правда не жду больших проблем», — приводит слова Каминского Sports.ru.

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