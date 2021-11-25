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Касперович: самое главное, чтобы внутри сборной не случилось борьбы двух группировок

Касперович: самое главное, чтобы внутри сборной не случилось борьбы двух группировок
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Наставник сборной Болгарии по биатлону Александр Касперович, который является личным тренером лидера российской команды Александра Логинова, не согласился с мнением президента СБР Виктора Майгурова, что российские биатлонисты-мужчины должны бороться на Олимпиаде за медали в каждой гонке.

«Судя по последнему чемпионату мира, с этим могут возникнуть проблемы. Хотя мне понравилось, как на летнем чемпионате России выглядел Эдуард Латыпов. Не знаю, в каком состоянии сейчас Карим Халили, но в него я тоже всегда очень верил. Когда мы в последний год работали с Максимом Исхановым в юниорской сборной, то готовили для Халили отдельную программу — у него поначалу был очень слабый плечевой пояс, но я уже тогда сказал, что парень очень хорош. Думаю, Карим добьётся очень больших результатов.

Верю ли в «старичков»? Я прежде всего верю в Логинова. Самое главное, как мне кажется, чтобы внутри сборной не случилось борьбы двух группировок. Чтобы спортсмены не зарубились сверх меры на отборах. Не знаю, как и где будет определяться состав на Игры в Пекине, но в олимпийском сезоне нельзя слишком долго держать людей в напряжении. Никто от этого не выиграет», — приводит слова Касперовича RT.

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