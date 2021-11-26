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Александр Касперович объяснил, почему Александр Логинов отказался от самоподготовки

Александр Касперович объяснил, почему Александр Логинов отказался от самоподготовки
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Александр Касперович, личный тренер чемпиона мира по биатлону Александра Логинова, рассказал, почему его подопечный готовился к сезону в составе сборной России, а не на самоподготовке, как это было раньше.

«В пользу этого решения сложилось сразу несколько составляющих. Финансирование — раз. Спарринг — два. Обслуживающий персонал, то есть врачи, массажисты, сервис — три. Плюс олимпийский год.

У нас же сложный технический вид спорта, в особенности стрельба. И нужно хотя бы иногда создавать спортсмену стрессовую ситуацию, а не позволять ему работать в одиночку», — приводит слова Александра Касперовича «RT на русском».

Сезон-2021/2022 Кубка мира по биатлону стартует в Эстерсунде (Швеция) завтра, 27 ноября.

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