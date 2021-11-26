Дмитрий Губерниев назвал фаворитов биатлонного сезона-2021/2022

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями в преддверии старта сезона-2021/2022 Кубка мира по биатлону. Губерниева спросили, кого он считает фаворитами.
«Фамилии известны. У женщин это норвежки, итальянки. Жду хороших выступлений от чешки Маркеты Давидовой. Возможно, подберутся к пьедесталу немки. Не будем забывать про француженок. Конечно, интересно, как проявит себя и сборная России. Сола и Алимбекова (белоруски. — Прим. «Чемпионата») — лидеры, они могут бороться за пьедестал в индивидуальных дисциплинах. В отдельных гонках в прошлом сезоне они были великолепны.
Что касается мужчин, то это Франция, Норвегия. Посмотрим, что покажет Германия после ухода Арнда Пайффера и Симона Шемпа. Думаю, навяжут конкуренцию лидерам итальянцы. Очень хочу, чтобы к фаворитам присоединилась и Россия. Надеюсь, что Александр Логинов вспомнит себя образца чемпионата мира — 2020, когда он выиграл золото. Жду прорыва от Эдуарда Латыпова. Мужская команда у нас сейчас выглядит сильнее женской», — приводит слова Губерниева Zerkalo.io.
- 26 ноября 2021
-
08:05
-
07:48
-
07:40
-
07:38
- 25 ноября 2021
-
22:36
-
22:23
-
19:46
-
19:30
-
19:20
-
17:42
-
15:10
-
14:03
-
11:55
-
11:30
- 24 ноября 2021
-
20:52
-
20:07
-
18:29
-
17:30
-
16:51
-
16:22
-
16:17
-
12:00
-
09:04
-
09:00
-
00:57
-
00:49
-
00:39
-
00:08
- 23 ноября 2021
-
23:58
-
23:57
-
23:53
-
22:08
-
17:52
-
16:46
-
12:19