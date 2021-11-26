Дмитрий Губерниев назвал фаворитов биатлонного сезона-2021/2022

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями в преддверии старта сезона-2021/2022 Кубка мира по биатлону. Губерниева спросили, кого он считает фаворитами.

«Фамилии известны. У женщин это норвежки, итальянки. Жду хороших выступлений от чешки Маркеты Давидовой. Возможно, подберутся к пьедесталу немки. Не будем забывать про француженок. Конечно, интересно, как проявит себя и сборная России. Сола и Алимбекова (белоруски. — Прим. «Чемпионата») — лидеры, они могут бороться за пьедестал в индивидуальных дисциплинах. В отдельных гонках в прошлом сезоне они были великолепны.

Что касается мужчин, то это Франция, Норвегия. Посмотрим, что покажет Германия после ухода Арнда Пайффера и Симона Шемпа. Думаю, навяжут конкуренцию лидерам итальянцы. Очень хочу, чтобы к фаворитам присоединилась и Россия. Надеюсь, что Александр Логинов вспомнит себя образца чемпионата мира — 2020, когда он выиграл золото. Жду прорыва от Эдуарда Латыпова. Мужская команда у нас сейчас выглядит сильнее женской», — приводит слова Губерниева Zerkalo.io.