Васильева — о победе в спринте: интересно было посмотреть после почти двух лет, какая я

Биатлонистка Маргарита Васильева прокомментировала победу в спринтерской гонке на этапе Кубка России в Тюмени.

«Немного, мне кажется, стартанула быстрее, чем было нужно. Ещё пока не готова функционально себя правильно оценивать на дистанции. Думала, что хватит сил. Финиш, хотелось бы, чтобы бодрее прошла. По пока как есть. Результатом, конечно, довольна. Я уже примерно полмесяца нахожусь в Тюмени, принимала участие в контрольных стартах сборной России, так что мне всё было знакомо на этой трассе.



Интересно было посмотреть после практически двух лет, какая я сейчас. В принципе, мне нравится моё состояние. Как будто отдохнула и с новыми силами готова идти вперёд», — приводит слова Васильевой «Тюменская арена».

В сентябре 2019 года Маргарита Васильева была дисквалифицирована на 18 месяцев. Причиной такого решения антидопинговой комиссии Международного союза биатлонистов (IBU) стало нарушение биатлонисткой антидопинговых правил. Маргариту наказали за систематический пропуск внесоревновательного допинг-тестирования.