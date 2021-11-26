Доротея Вирер ответила на вопрос об Александре Большунове и Йоханнесе Клебо

Трёхкратная чемпионка мира по биатлону Доротея Вирер ответила на вопрос о лыжниках Александре Большунове и Йоханнесе Клебо. Вирер спросили, кого из них она бы выбрала в пару, если бы ей предстояло пробежать смешанную эстафету с лыжником.

«Какой сложный вопрос! Это две действительно абсолютно разные личности. Как спортсмены оба очень сильны, это трудный выбор.

Многие восхищаются Клебо, потому что он молод и открыт. У Большунова, напротив, более закрытый характер. Может быть, такое впечатление складывается потому, что ему трудно даётся общение на английском. К сожалению, все всегда странно смотрят на русских, и мне иногда жаль нынешних спортсменов, потому что то, что произошло, прошло, и спортсменам сейчас не нужно платить за то, что было до них», — сказала Вирер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Ефимовой.