«Спасибо маме и папе». У Сучилова спросили, как он добился права выступать на Кубке России

Российский биатлонист Семён Сучилов поделился ожиданиями в преддверии первого этапа Кубка России. Турнир проходит в Ханты-Мансийске.

Сучилова спросили, какие личные качества помогли ему достичь того, что он сейчас здесь.

«В первую очередь спасибо маме и папе за генетику. А второе — дисциплина очень важна. Если говорить лично про меня, это упорство, моё желание стать лучше», — рассказал спортсмен в эфире телеканала «Югра».

Также Семён ответил на вопрос, кто является его главным соперником.

«Главный соперник — я сам себе. Ребята все сильные, борьба будет интересная, она будет продолжаться на протяжении пяти этапов Кубка России. Уже по итогам пяти этапов ребята поедут на международные старты в январе», — сказал он.