Васильев: Елисеев пока никто. Его мнение о Каминском не имеет никакого значения

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев отреагировал на конфликт между старшим тренером мужской сборной России Юрием Каминским и биатлонистом Матвеем Елисеевым.
Елисеев начинал предсезонную подготовку в группе Каминского, но, по словам тренера, отказался выполнять его требования. Из-за конфликта биатлонист был переведён в группу Сергея Башкирова, но заявил, что по-прежнему не готов пожать руку Каминскому.
«На мой взгляд, Елисеев – очень способный и потенциально сильный спортсмен. Но ему мешают высокомерное поведение и отношение ко всем окружающим. Матвею нужно сконцентрироваться только на спорте. Тогда у него всё бы получилось. А он начал критиковать старшего тренера, чего, по моему мнению, не имел права вообще делать.
Почему? Он готовится за государственные деньги. Значит, как минимум должен был соблюдать корпоративную этику. А как максимум, Елисеев обязан выполнять всё, что ему было предписано старшим тренером. Поскольку он также государственный человек. Но Елисеев это проигнорировал. И ещё начал критиковать Каминского. Я считаю, что это недопустимые вещи в спорте. Если ты сам тренируешься, за свои деньги, можешь делать всё что угодно. А за государственные – не имеешь права.
Каминскому помириться с Елисеевым? Первый шаг должен сделать биатлонист. Каминский – состоявшийся, успешный тренер. Правда, в лыжных гонках, но тем не менее. Он подготовил чемпионов мира, олимпийских чемпионов. А Елисеев – спортсмен, вечно подающий надежды. Он ещё никто. Поэтому его мнение в отношении Каминского не имеет никакого значения», — цитирует Васильева «Спорт день за днём».
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