Каплина выиграла пасьют на Кубке России в Тюмени, Сливко — 2-я, Подчуфарова — 17-я

В Тюмени прошла женская гонка преследования в рамках первого этапа Кубка России по биатлону. Её победительницей стала представительница Ханты-Мансийского автономного округа Екатерина Каплина, стартовавшая под четвёртым номером. Второй к финишу пришла Виктория Сливко, третьей – Анастасия Егорова.
Бронзовый призёр чемпионата мира 2017 года Ольга Подчуфарова финишировала 17-й, допустив на четырёх рубежах один промах.
Отметим, что победительница спринта Маргарита Васильева допустила в гонке 7 промахов, что отбросило её на шестую позицию.
Биатлон. Кубок России. Первый этап. Тюмень
Женщины. Гонка преследования, 10 км.
1. Екатерина Каплина (Ханты-Мансийский автономный округ) – 31.50,9 (2 промаха)
2. Виктория Сливко (Тюменская область) – отставание +29,3 секунды (4)
3. Анастасия Егорова (Мурманская область) +1.08,4 (4)
6. Маргарита Васильева +1.57,2 (7)
12. Татьяна Акимова +3.41,7 (4)
17. Ольга Подчуфарова +5.04,4 (1).
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