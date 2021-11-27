Каплина выиграла пасьют на Кубке России в Тюмени, Сливко — 2-я, Подчуфарова — 17-я

В Тюмени прошла женская гонка преследования в рамках первого этапа Кубка России по биатлону. Её победительницей стала представительница Ханты-Мансийского автономного округа Екатерина Каплина, стартовавшая под четвёртым номером. Второй к финишу пришла Виктория Сливко, третьей – Анастасия Егорова.

Бронзовый призёр чемпионата мира 2017 года Ольга Подчуфарова финишировала 17-й, допустив на четырёх рубежах один промах.

Отметим, что победительница спринта Маргарита Васильева допустила в гонке 7 промахов, что отбросило её на шестую позицию.

Биатлон. Кубок России. Первый этап. Тюмень

Женщины. Гонка преследования, 10 км.

1. Екатерина Каплина (Ханты-Мансийский автономный округ) – 31.50,9 (2 промаха)

2. Виктория Сливко (Тюменская область) – отставание +29,3 секунды (4)

3. Анастасия Егорова (Мурманская область) +1.08,4 (4)

6. Маргарита Васильева +1.57,2 (7)

12. Татьяна Акимова +3.41,7 (4)

17. Ольга Подчуфарова +5.04,4 (1).