Ирина Казакевич отреагировала на выпады в адрес личного тренера Михаила Шашилова

Российская биатлонистка Ирина Казакевич отреагировала на выпады в адрес личного наставника и старшего тренера женской сборной Михаила Шашилова. Специалиста обвиняют в продвижении на Кубок мира только своих учениц.

«Если собрать все комментарии по этой теме, можно уже написать книгу о том, как Шашилов продвигает своих спортсменок (смеётся). Достаточно открыть протоколы, чтобы всё понять. Да, у кого-то порой что-то не получается, но это нормально. Если бы спортсмены главного тренера женской сборной ползали на соревнованиях любого уровня, можно было что-то говорить. Но все его ученики попали в сборную благодаря труду и тренеру, который смог довести их до такого уровня. Ни у одного специалиста, высказывающегося на эту тему, нет биатлонистов с такой результативностью. Если посмотреть на картинку в целом, адекватным людям будет всё понятно.

Достали ли разговоры о блате? Никто из тех людей, которые раньше были у руля сборной, не замечают за собой того, как они пропихивали своих. Мы в команде пока не сильно обсуждаем эту тему. Когда начинают об этом спрашивать, мне становится весело. На чемпионате мира часто задевали вопросы по поводу блата в команде, а я стояла и думала: «Неужели нельзя чего-то поинтереснее спросить», — приводит слова Казакевич Sport24.