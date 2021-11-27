Текстовая онлайн-трансляция мужской индивидуальной гонки на этапе КМ в Эстерсунде

Сегодня, 27 ноября, в шведском Эстерсунде мужчины откроют сезон–2021/2022 Кубка мира. Биатлонисты пробегут индивидуальную гонку на 20 км с четырьмя огневыми рубежами.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию мужской индивидуальной гонки на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде.
Россияне выйдут на старт в следующем порядке: Евгений Гараничев (13), Эдуард Латыпов (31), Александр Логинов (42), Карим Халили (47), Матвей Елисеев (68) и Даниил Серохвостов (115). Всего в соревнованиях примут участие 116 спортсменов.
Действующий обладатель «Большого хрустального глобуса» норвежец Йоханнес Бё будет стартовать под вторым номером.
Первый этап КМ завершится завтра, 28 ноября, спринтерскими гонками. За победу в индивидуальных дисциплинах биатлонисты получат € 15 тыс. призовых.
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