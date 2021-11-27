Светлана Миронова опоздала на старт индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в Эстерсунде

Российская биатлонистка Светлана Миронова опоздала на 10 секунд на старт индивидуальной гонки на первом этапе Кубка мира, который проходит в Эстерсунде (Швеция), об этом в эфире «Матч ТВ» сообщил комментатор Дмитрий Губерниев.

По словам Губерниева, у спортсменки были проблемы с креплением лыж. Штрафных санкций к биатлонистке не применят.