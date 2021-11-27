Чешка Давидова выиграла первую гонку сезона на КМ по биатлону, лучшая из россиянок — 5-я

В Эстерсунде (Швеция) у женщин прошла первая гонка сезона–2021/2022 на Кубке мира. Биатлонистки пробежали индивидуалку на 15 км с четырьмя огневыми рубежами.

Победу в первой гонке олимпийского сезона одержала чешка Маркета Давидова, второе место заняла австрийка Лиза Тереза Хаузер, третье – немка Денизе Херрман.

Биатлон. Кубок мира. Первый этап. Эстерсунд (Швеция)

Женщины. Индивидуальная гонка, 15 км

1. Маркета Давидова (Чехия) – 42.43,05 (0 промахов)

2. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – отставание + 1.17,7 (1)

3. Денизе Херрман (Германия) +1.23,0 (1)

4. Динара Алимбекова (Беларусь) +1.46,0 (2)

5. Ульяна Нигматуллина (Кайшева) (Россия) + 2.04,0 (1)

8. Кристина Резцова +2.27,7 (1)

25. Светлана Миронова + 3.45,1 (3)

28. Лариса Куклина +3.49,7 (3)

30. Тириль Экхофф (Норвегия) +4.01,5 (5)

44. Валерия Васнецова (Россия) +4.58,6 (4)

109. Ирина Казакевич (Россия) + 11.36,0 (10).