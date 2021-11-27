Лариса Куклина: не надо было так медленно стрелять
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Российская биатлонистка Лариса Куклина прокомментировала своё выступление в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Россиянка заняла 28-е место.
«Наверное, сегодня слишком перестраховывалась на стрельбе. Не надо было так медленно стрелять. Возможно, это первый старт, хотела лучше стрельнуть, а в итоге оказалось хуже.
Пока не могу сказать, как выгляжу на фоне других. Надо смотреть протокол, сколько я проиграла чистым ходом, что со стрельбой по времени, и тогда уже сделаем выводы. Все россиянки мучились в гору? Для меня наоборот этот подъём казался спасением. По крайней мере, именно на нём я сегодня обгоняла спортсменок», — сказала Куклина в эфире «Матч ТВ».
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