Миронова — о своей форме: может, у тренеров есть какая-то тактика и мы её придерживаемся

Российская биатлонистка Светлана Миронова оценила свою форму после первой гонке в сезоне – 2021/2022 на Кубке мира. В индивидуальной гонке на 15 км Миронова заняла 25-е место. При этом россиянка опоздала на старт из-за проблем с креплением лыж. Победу в соревнованиях одержала чешка Маркета Давидова, лучший результат среди россиянок показала Ульяна Нигматуллина (5-е место).
«Моё состояние не очень сейчас. Не знаю пока, с чем это связать. Думаю, лучше спросить у тренеров — может, у них есть какая-то тактика и мы её придерживаемся. Очень надеемся, что она принесёт результат», — сказала Миронова в эфире «Матч ТВ».
Первый этап КМ завершится завтра, 28 ноября, спринтерскими гонками. За победу в индивидуальных дисциплинах биатлонистки получат € 15 тыс. призовых.
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