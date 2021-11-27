Хованцев: Резцова своим результатом доказала правильность решения взять её в сборную

Бывший тренер сборной России Анатолий Хованцев прокомментировал результат женской индивидуальной гонки на 15 км на первом этапе Кубка мира, который проходит в Эстерсунде (Швеция). Победительницей стала чешка Маркета Давидова. Лучшей из россиянок стала Ульяна Нигматуллина, показавшая 5-й результат. Также в топ-10 вошла Кристина Резцова, ставшая 8-й.
«По результатам девочки молодцы – и Нигматуллина, и Резцова. Они обе в команду не готовились, особенно это касается Кристины Резцовой. Сегодня своим результатом она доказала правильность решения взять её в команду. Про остальных, об этом говорил и раньше, нужны ноги. Последние два года та же Миронова не показывает тех ног, которые у неё были 3-4 года назад. Если Шашилов, её личный тренер, раньше задавал вопросы тренерам сборной команды, сейчас он у руля сборной, он её тренирует без перерыва. Теперь вопрос к нему — почему у неё не получается быстро бежать?» — цитирует Хованцева «Спорт-экспресс».
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