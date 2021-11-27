Владимир Драчёв: если у Казакевич будет пара таких же стартов, то можно её менять

Бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв поделился мнением о выступлениях Ирины Казакевич. В женской индивидуальной гонке на 15 км на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция) Казакевич допустила 10 промахов и стала 109-й.



«У Казакевич много лет подряд заметен мандраж на рубеже. В такие гонки, на мой взгляд, её ставить бессмысленно, она никогда четыре рубежа не проходила. Наверное, даже на тренировке. На два рубежа её может хватить. При хорошем стечении в спринте она может показать достойный результат. Но сегодня Ирина даже ходом не проявила себя, что очень волнительно.



Взяли её по решению тренеров, но надо смотреть дальше. Если будет пара таких же стартов, то можно будет её менять на спортсменок из Кубка IBU», — цитирует Драчёва «Спорт-Экспресс».