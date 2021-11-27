«Куда припёрся-то!?» Губерниев жёстко отчитал биатлониста Латыпова в телеэфире

Комментатор Дмитрий Губерниев эмоционально отреагировал на комичную ошибку российского биатлониста Эдуарда Латыпова во время мужской индивидуальной гонки на 20 км на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). На финише он перепутал створы, из-за чего ему пришлось развернуться и финишировать правильно. Этот манёвр привёл к серьёзной потере времени россиянином.



«Эдик, ты куда припёрся-то!? Створы перепутал! Ну что же ты за балда!? Латыпов, куда ты прибежал? Еэ… а… у… Многоточие эфирное! Эдик, ты чего творишь, отец? Ну Латыпов! Сам себя лишил. А знаете, что я сейчас скажу? Пусть он здесь ошибётся. Эдик, ты балбес. Ты сам это знаешь, но мы тебя любим. Чтобы впредь такого не было ни на чемпионате мира, ни на Олимпиаде», — сказал Губерниев в эфире «Матч ТВ».

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