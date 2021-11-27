Легрейд выиграл индивидуальную гонку на этапе КМ в Эстерсунде, Латыпов — седьмой

На первом этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция) завершилась мужская индивидуальная гонка. Победу одержал норвежец Стурла Холм Легрейд, не допустивший промахов на четырёх огневых рубежах. Второй результат показал его соотечественник Тарьей Бё. Третьим стал француз Симон Детьё. Призёры допустили по два промаха, добавив к своему итоговому времени по две минуты.

Лучшим из россиян стал Эдуард Латыпов, показавший седьмой результат. Латыпов мог улучшить итоговое время, если бы не перепутал финишный створ, удлинив свою дистанцию.

Биатлон. Кубок мира. Первый этап. Эстерсунд, Швеция

Мужчины. Индивидуальная гонка, 20 км

1. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – 51.04,0 (0 штрафных минут)

2. Тарьей Бё (Норвегия) – отставание 59,2 (2).

3. Симон Детьё (Франция) +1.00,6 (2).

4. Скотт Гоу (Канада) +1.26,8 (0).

5. Йоханнес Бё (Норвегия) +1.28,5 (2).

6. Сиверт Гутторм Баккен (Норвегия) +1.29,4 (0).

7. Эдуард Латыпов (Россия) +1.36,5 (1).

...15. Даниил Серохвостов (Россия) +2.48,6 (2).

...27. Карим Халили (Россия) +3.41,6 (2).

...30. Матвей Елисеев (Россия) +4.02,6 (1).

...53. Александр Логинов (Россия) +5.16,3 (6).

...75. Евгений Гараничев (Россия) +6.55,6 (5).