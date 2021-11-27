Эдуард Латыпов объяснил грубейшую ошибку на финише индивидуальной гонки

Российский биатлонист Эдуард Латыпов рассказал, что случилось в конце индивидуальной гонки. На финише он перепутал створы, из-за чего ему пришлось развернуться и финишировать правильно.
«Трудно сказать, что случилось на финише. Ошибка моя. Очень сильно отработал вторую часть дистанции и садился уставший. Глаза со спуска все красные, плохо было видно. Просто голову опустил вниз и выбрал неправильную траекторию движения. Автоматически как ехал на рубеж, так и заехал. Начал уже работать на финише и понимаю, что не вижу ни ёлочек, ни коридора. Смотрю — соседний. Ну что ж, получилось как получилось. Постарался максимально уже обратно вернуться по правилам, но потерял много времени, что стоило сегодняшней медали. Впредь надо быть внимательнее», — сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».
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