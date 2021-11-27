Хованцев — об ошибке Латыпова на финише: не перепутай Эдуард створ, был бы четвёртым

Бывший тренер сборной России Анатолий Хованцев прокомментировал результат мужской индивидуальной гонки на 20 км на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Победителем стал норвежец Стурла Холм Легрейд. Лучшим из россиян стал Эдуард Латыпов, он финишировал 7-м. На финише россиянин спутал створ, из-за чего потерял время.
«Мужская гонка порадовала меня больше, чем женская. Эдуард Латыпов допустил досадную ошибку, перепутал створ — очень комичный случай. В интервью он сказал, что выложился на последнем подъёме, пошёл на спуск и просто не смотрел, куда едут лыжи, а они повернули в проходящий коридор. Если смотреть, как складывалась гонка, то без ошибки, не перепутай Латыпов створ, он был бы четвёртым.
У Серохвостова получился замечательный дебют. То, что у Поварницына не было квоты, помогло Серохвостову попасть на Кубок мира. Он поехал и отстоял своё место в команде. Для такого молодого спортсмена это чуть ли не лучший дебют последних лет.
Гараничев болел, пропускал контрольные старты, поэтому сейчас он не в лучшем состоянии. Ничего критичного в этом нет: это только первый старт сезона, у Евгения ещё есть время набрать форму», — сказал Хованцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
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