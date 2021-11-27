Васильев: выступление Гараничева можно назвать катастрофой. Не понимаю, что с ним такое?

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев поделился мнением о результате мужской индивидуальной гонки на 20 км на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Победителем стал норвежец Стурла Холм Легрейд. Лучшим из россиян стал Эдуард Латыпов, он финишировал 7-м. На финише россиянин спутал створ, из-за чего потерял время. Васильев выразил недоумение в связи с выступлением россиянина Евгения Гараничева, который занял 75-е место.
«Ничего страшного у Латыпова не произошло, такое бывает. Домрачева вместо лёжки вообще стреляла лёжа, а иногда и по чужим мишеням. На финише азарт, он выкладывался и увлёкся. Хорошо даже, пусть сейчас исчерпает лимит ошибок, а дальше такого не позволит.
Выступление Гараничева можно назвать катастрофой. Я слегка обескуражен, не понимаю, что с ним такое? Он всегда был хорошим стрелком, а тут и она пропала. И хода нет. Но если он завтра побежит спринт – надо смотреть динамику. 20-ка – специфическая динамика, нужна крейсерская скорость и спокойная стрельба – поэтому и у Саши Логинова сегодня не получилось. Он увлёкся скорострельностью, я не понимаю, как так получилось. Будем считать, что это первый старт, сумбур, азарт. Скорее всего у всех это было волнение первого старта.
Что касается Серохвостова, то главное, что он справился со стрельбой. Для парня на кубке мира важны нервы, а стрельба – это 50 процентов психологии. Он молодец, показал хороший результат», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
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