Легрейд – после победы в первом старте сезона: я нахожусь не в лучшей форме

Четырёхкратный чемпион мира, обладатель «Малого хрустального глобуса» по программам индивидуальных гонок и гонок преследования норвежец Стурла Холм Легрейд прокомментировал победу в первом старте сезона. Легрейд выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция), не допустив ни одного промаха.
«Мне нравится сравнивать биатлон с покером. Мы играем теми картами, которые у нас есть на руках. Вчера у меня были не самые лучшие карты в плане физического состояния, но очень хорошие для стрельбы. Поэтому я сделал стрельбу своей силой, и этого оказалось достаточно, чтобы победить.
В данный момент я нахожусь не в лучшей форме, думаю, она придёт со стартами. Из предыдущего опыта я понимаю, что буду сильнее ко мне ближе январю/февралю. И это идеально для Олимпийских игр. Сейчас я бы не выиграл, если бы Тарьей и Йоханнес отстрелялись чисто. Но я чувствую, что нахожусь на правильном пути», — приводит слова Легрейда NRK.
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