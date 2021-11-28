Максим Цветков стал победителем мегамасстарта на этапе Кубка России в Ханты-Мансийске

В Ханты-Мансийске прошёл мужской мегамасстарт в рамках первого этапа Кубка России по биатлону. Его победителем стал представитель Санкт-Петербурга Максим Цветков, второе место занял Иван Томилов, третье – Михаил Первушин.

Вчера, 27 ноября, Цветков также был на пьедестале почёта: в гонке преследования он завоевал бронзу.

Биатлон. Кубок России. Первый этап. Ханты-Мансийск

Мужчины. Большой масс-старт. 15 км.

1.Максим Цветков (Санкт-Петербург) – 40:18,0 (3 промаха)

2. Иван Томилов (Ханты-Мансийский автономный округ) – отставание + 23,9 секунды (2)

3. Михаил Первушин (Московская область) +36,8 (4)

4. Дмитрий Иванов +37,5 (3)

4. Семён Сучилов +37,5 (4)

19. Юрий Шопин +1.33,9 (6)

34. Виктор Плицев +3.03,6 (6).