Максим Цветков стал победителем мегамасстарта на этапе Кубка России в Ханты-Мансийске
Поделиться
В Ханты-Мансийске прошёл мужской мегамасстарт в рамках первого этапа Кубка России по биатлону. Его победителем стал представитель Санкт-Петербурга Максим Цветков, второе место занял Иван Томилов, третье – Михаил Первушин.
Вчера, 27 ноября, Цветков также был на пьедестале почёта: в гонке преследования он завоевал бронзу.
Биатлон. Кубок России. Первый этап. Ханты-Мансийск
Мужчины. Большой масс-старт. 15 км.
1.Максим Цветков (Санкт-Петербург) – 40:18,0 (3 промаха)
2. Иван Томилов (Ханты-Мансийский автономный округ) – отставание + 23,9 секунды (2)
3. Михаил Первушин (Московская область) +36,8 (4)
4. Дмитрий Иванов +37,5 (3)
4. Семён Сучилов +37,5 (4)
19. Юрий Шопин +1.33,9 (6)
34. Виктор Плицев +3.03,6 (6).
Комментарии
- 28 ноября 2021
-
10:50
-
10:05
-
09:57
-
09:56
-
09:29
- 27 ноября 2021
-
22:37
-
19:30
-
19:24
-
19:18
-
18:43
-
18:40
-
18:34
-
18:20
-
18:14
-
17:53
-
17:49
-
17:38
-
16:56
-
16:43
-
16:18
-
16:11
-
15:41
-
15:30
-
15:19
-
15:06
-
14:53
-
13:16
-
12:45
-
12:10
-
11:41
-
10:16
-
10:05
- 26 ноября 2021
-
14:34
-
12:01
-
11:14
Партнерский контент