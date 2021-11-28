Текстовая онлайн-трансляция женского спринта на этапе Кубка мира в Эстерсунде

Сегодня, 28 ноября в шведском Эстерсунде пройдут спринтерские гонки Кубка мира – 2021/2022 по биатлону. Первыми на старт выйдут женщины, им предстоит дистанция на 7,5 км с двумя огневыми рубежами.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию женского спринта на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде.

Российские спортсменки выйдут на старт в следующем порядке: Ульяна Нигматулина (Кайшева) (36), Лариса Куклина (39), Валерия Васнецова (50), Светлана Миронова (51), Кристина Резцова (83), Ирина Казакевич (104).

Действующая обладательница «Большого хрустального глобуса» норвежка Тириль Экхофф выйдет на старт 26-й.

Первый этап КМ завершится спринтерскими гонками. За победу в индивидуальных дисциплинах биатлонисты получат € 15 тыс. призовых.