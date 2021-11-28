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Виктория Сливко выиграла мегамасстарт на этапе Кубка России в Тюмени

Виктория Сливко выиграла мегамасстарт на этапе Кубка России в Тюмени
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В Тюмени прошёл женский мегамасстарт в рамках первого этапа Кубка России по биатлону. Гонку выиграла представительница Тюменской области Виктория Сливко, второй финишировала Ольга Мощенкова, третьей – Владислава Гаврилова.

Отметим, что в прошедшей вчера, 27 ноября, гонке преследования Сливко завоевала серебряную медаль.

Биатлон. Кубок России. Первый этап. Тюмень
Женщины. Масс-старт большой. 12,5 км.

1. Виктория Сливко (Тюменская область) – 36.22,6 (1 промах)
2. Ольга Мощенкова (Тюменская область) – отставание +48,8 (2)
3. Владислава Гаврилова (Ханты-Мансийский автономный округ) +52,1 (3)
6. Анна Никулина (Новосибирская область) +1.16,8 (4)
11. Маргарита Васильева (Красноярский край) + 1.53,1 (6).

У мужчин мегамасстарт на Кубке России в Ханты-Мансийске выиграл Максим Цветков.

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