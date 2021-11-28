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Текстовая онлайн-трансляция мужского спринта на этапе Кубка мира в Эстерсунде

Текстовая онлайн-трансляция мужского спринта на этапе Кубка мира в Эстерсунде
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Сегодня, 28 ноября в шведском Эстерсунде пройдут спринтерские гонки Кубка мира – 2021/2022 по биатлону. Завершат соревновательный день мужчины, им предстоит дистанция на 10 км с двумя огневыми рубежами.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию мужского спринта на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде.

Россияне выйдут на старт в следующем порядке: Александр Логинов (9), Эдуард Латыпов (30), Карим Халили (47), Даниил Серохвостов (61), Матвей Елисеев (82), Евгений Гараничев (116).

Действующий обладатель «Большого хрустального глобуса» норвежец Йоханнес Бё будет стартовать под восемнадцатым номером.

Первый этап Кубка мира завершится спринтерскими гонками. За победу в индивидуальных дисциплинах биатлонисты получат € 15 тыс. призовых.

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