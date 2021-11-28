Себастиан Самуэльссон объяснил, почему допустил 6 промахов в первой гонке сезона на КМ

Олимпийский чемпион в эстафете, шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон прокомментировал неудачный старт в первой гонке сезона на Кубке мира. В индивидуальной гонке в Эстерсунде (Швеция) Самуэльссон занял 40-е место, допустив 6 промахов (4 на «лёжке» и 2 на «стойке).

«У меня нет достаточно хорошего ответа, чтобы объяснить то, что случилось в первой гонке. Я плохо видел в диоптрию, возможно, она замёрзла. Я почти ничего не видел. Я не собираюсь оправдываться, но мне действительно было тяжело. Вместо прицела был какой-то кусок льда», — приводит слова Самуэльссона SVT.

Напомним, победителем первой гонки сезона второй год подряд стал норвежец Стурла Холм Легрейд, не допустивший ни одного промаха. Лучший из россиян – Эдуард Латыпов занял седьмое место.