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Легрейд признался, что чуть не перепутал створы на финише индивидуалки, как Латыпов

Легрейд признался, что чуть не перепутал створы на финише индивидуалки, как Латыпов
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Четырёхкратный чемпион мира норвежец Стурла Холм Легрейд признался, что на финише индивидуальной гонки в Эстерсунде (Швеция) мог допустить ту же ошибку, что и россиянин Эдуард Латыпов.

Напомним, на финише Латыпов перепутал створы, из-за чего ему пришлось развернуться и финишировать правильно, что отняло у россиянина много времени и отбросило из топ-6 гонки.

«Под конец я очень устал и почти что свернул не туда, но в последний момент сообразил, что мне нужно налево. К счастью, я не включил Хейди Венг (в 2015 году на этапе Кубка мира в Руке Венг пошла на финиш вместо того, чтобы уйти на очередной круг. – Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Легрейда NRK.

Легрейд стал победителем индивидуалки, не допустив ни одного промаха. Латыпов занял седьмое место.

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