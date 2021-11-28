У Кристины Резцовой сломалось оружие перед спринтом на этапе Кубка мира в Эстерсунде

Российская биатлонистка Кристина Резцова столкнулась с поломкой оружия перед выступлением в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Начало гонки запланировано на 13:00 мск.

«Кристине Резцовой чинят оружие. Дело в том, что сломалась пружина на спусковом механизме, и экстренно пришлось менять весь спусковой механизм. К счастью, пристрелка уже заканчивается. Кристина всё нормально сделала, отстреляла хорошо, всё удалось настроить», — сказал корреспондент Денис Левко в эфире «Матч ТВ».

Резцова выйдет на старт под 83-м номером. Также в гонке примут участие следующие россиянки: Ульяна Нигматуллина (Кайшева) (36), Лариса Куклина (39), Валерия Васнецова (50), Светлана Миронова (51) и Ирина Казакевич (104).