У Кристины Резцовой сломалось оружие перед спринтом на этапе Кубка мира в Эстерсунде
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Российская биатлонистка Кристина Резцова столкнулась с поломкой оружия перед выступлением в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Начало гонки запланировано на 13:00 мск.
«Кристине Резцовой чинят оружие. Дело в том, что сломалась пружина на спусковом механизме, и экстренно пришлось менять весь спусковой механизм. К счастью, пристрелка уже заканчивается. Кристина всё нормально сделала, отстреляла хорошо, всё удалось настроить», — сказал корреспондент Денис Левко в эфире «Матч ТВ».
Резцова выйдет на старт под 83-м номером. Также в гонке примут участие следующие россиянки: Ульяна Нигматуллина (Кайшева) (36), Лариса Куклина (39), Валерия Васнецова (50), Светлана Миронова (51) и Ирина Казакевич (104).
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