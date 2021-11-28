Губерниев: Казакевич одна их худших стрелков мира прямо сейчас. Это тревожно
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Российский комментатор Дмитрий Губерниев дал комментарий по поводу стрельбы российской битлонистки Ирины Казакевич.
На этапе Кубка мира в Эстерсунде Казакевич допустила 4 промаха во время спринта, придя на финиш 79-й.
«Надо стрельбу наладить, предстартовую подготовку, по 20 секунд на круге проигрываем. Казакевич попала в штопор, очень сильно за неё переживаю. Большой вопрос нужно ли было Казакевич сюда везти, но скорее всего стоило. Вопрос — справится ли она. Просто сейчас она худшая по стрельбе в команде — и вообще одна из худших стрелков мира прямо сейчас. Это тревожно. В Шашилове не разочаровался. Всего два старта прошло, идёт работа», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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