Губерниев: Казакевич одна их худших стрелков мира прямо сейчас. Это тревожно

Российский комментатор Дмитрий Губерниев дал комментарий по поводу стрельбы российской битлонистки Ирины Казакевич.

На этапе Кубка мира в Эстерсунде Казакевич допустила 4 промаха во время спринта, придя на финиш 79-й.

«Надо стрельбу наладить, предстартовую подготовку, по 20 секунд на круге проигрываем. Казакевич попала в штопор, очень сильно за неё переживаю. Большой вопрос нужно ли было Казакевич сюда везти, но скорее всего стоило. Вопрос — справится ли она. Просто сейчас она худшая по стрельбе в команде — и вообще одна из худших стрелков мира прямо сейчас. Это тревожно. В Шашилове не разочаровался. Всего два старта прошло, идёт работа», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.