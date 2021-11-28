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Васильев: Шашилов не является тренером высокого уровня. Миронова и Казакевич сейчас худшие

Васильев: Шашилов не является тренером высокого уровня. Миронова и Казакевич сейчас худшие
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Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев поделился мнением по поводу старшего тренера женской сборной России Михаила Шашилова.

«Я уже много раз говорил перед Кубком мира, что радужных ожиданий от девушек у меня нет. Но не будем торопиться, возможно ситуация поменяется. Никому же не хочется проигрывать.

У меня нет понимания, зачем Казакевич нужна на Кубке мира. Она на контрольных на каждой гонке получала по пять штрафов. У неё большие проблемы со стрельбой, проблемы с психологией.

Шашилов показал, что он не прав. Казакевич и Миронова худшие сейчас в команде. Тренер должен быть высокого уровня. Шашилов к таковым вообще не относится. У нас есть люди, кото мог бы взять на себя ответственность. Но не будем добивать раненного льва, желаю тренерам и спортсменам удачи», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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