Васильев: Шашилов не является тренером высокого уровня. Миронова и Казакевич сейчас худшие

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев поделился мнением по поводу старшего тренера женской сборной России Михаила Шашилова.

«Я уже много раз говорил перед Кубком мира, что радужных ожиданий от девушек у меня нет. Но не будем торопиться, возможно ситуация поменяется. Никому же не хочется проигрывать.



У меня нет понимания, зачем Казакевич нужна на Кубке мира. Она на контрольных на каждой гонке получала по пять штрафов. У неё большие проблемы со стрельбой, проблемы с психологией.



Шашилов показал, что он не прав. Казакевич и Миронова худшие сейчас в команде. Тренер должен быть высокого уровня. Шашилов к таковым вообще не относится. У нас есть люди, кото мог бы взять на себя ответственность. Но не будем добивать раненного льва, желаю тренерам и спортсменам удачи», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.