Самуэльссон выиграл спринт на этапе КМ в Эстерсунде, Логинов замкнул десятку сильнейших

На первом этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция) завершился мужской спринт. Победу в нём одержал швед Себастиан Самуэльссон. Второй результат показал норвежец Ветле Шоста Кристиансен. Третьим на финиш пришёл ещё один норвежец Йоханнес Бё. Лучшим среди россиян стал Александр Логинов, который занял 10-е место.

Биатлон. Кубок мира. Первый этап. Эстерсунд, Швеция

Мужчины. Спринт, 10 км



1. Себастиан Самуэльссон (Швеция) – 51.04,0 (0 штрафных минут)

2. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) – отставание 11.8 (0).

3. Йоханнес Бё (Норвегия) +12.2 (0).

4. Эмильен Жаклен (Франция) +23,2 (0).

5. Симон Детьё (Франция) +23,8 (2).

10. Александр Логинов (Россия) +53,4 (0).

11. Эдуард Латыпов (Россия) +1.04,8 (1).

23. Даниил Серохвостов (Россия) +1.20,1 (2).

43. Саид Каримулла Халили (Россия) +1:49.8 (1).

77. Матвей Елисеев (Россия) +2.51,9 (1).

113. Евгений Гараничев (Россия) +3,55,5 (3).