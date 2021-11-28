Самуэльссон выиграл спринт на этапе КМ в Эстерсунде, Логинов замкнул десятку сильнейших

На первом этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция) завершился мужской спринт. Победу в нём одержал швед Себастиан Самуэльссон. Второй результат показал норвежец Ветле Шоста Кристиансен. Третьим на финиш пришёл ещё один норвежец Йоханнес Бё. Лучшим среди россиян стал Александр Логинов, который занял 10-е место.
Биатлон. Кубок мира. Первый этап. Эстерсунд, Швеция
Мужчины. Спринт, 10 км
1. Себастиан Самуэльссон (Швеция) – 51.04,0 (0 штрафных минут)
2. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) – отставание 11.8 (0).
3. Йоханнес Бё (Норвегия) +12.2 (0).
4. Эмильен Жаклен (Франция) +23,2 (0).
5. Симон Детьё (Франция) +23,8 (2).
10. Александр Логинов (Россия) +53,4 (0).
11. Эдуард Латыпов (Россия) +1.04,8 (1).
23. Даниил Серохвостов (Россия) +1.20,1 (2).
43. Саид Каримулла Халили (Россия) +1:49.8 (1).
77. Матвей Елисеев (Россия) +2.51,9 (1).
113. Евгений Гараничев (Россия) +3,55,5 (3).
- 28 ноября 2021
-
17:24
-
17:13
-
17:11
-
17:11
-
17:02
-
17:02
-
15:48
-
15:04
-
15:01
-
14:51
-
14:45
-
14:41
-
14:32
-
14:28
-
14:23
-
12:57
-
12:31
-
12:00
-
11:48
-
10:50
-
10:05
-
09:57
-
09:56
-
09:29
- 27 ноября 2021
-
22:37
-
19:30
-
19:24
-
19:18
-
18:43
-
18:40
-
18:34
-
18:20
-
18:14
-
17:53
-
17:49