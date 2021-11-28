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Самуэльссон выиграл спринт на этапе КМ в Эстерсунде, Логинов замкнул десятку сильнейших

Самуэльссон выиграл спринт на этапе КМ в Эстерсунде, Логинов замкнул десятку сильнейших
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На первом этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция) завершился мужской спринт. Победу в нём одержал швед Себастиан Самуэльссон. Второй результат показал норвежец Ветле Шоста Кристиансен. Третьим на финиш пришёл ещё один норвежец Йоханнес Бё. Лучшим среди россиян стал Александр Логинов, который занял 10-е место.

Биатлон. Кубок мира. Первый этап. Эстерсунд, Швеция
Мужчины. Спринт, 10 км

1. Себастиан Самуэльссон (Швеция) – 51.04,0 (0 штрафных минут)
2. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) – отставание 11.8 (0).
3. Йоханнес Бё (Норвегия) +12.2 (0).
4. Эмильен Жаклен (Франция) +23,2 (0).
5. Симон Детьё (Франция) +23,8 (2).
10. Александр Логинов (Россия) +53,4 (0).
11. Эдуард Латыпов (Россия) +1.04,8 (1).
23. Даниил Серохвостов (Россия) +1.20,1 (2).
43. Саид Каримулла Халили (Россия) +1:49.8 (1).
77. Матвей Елисеев (Россия) +2.51,9 (1).
113. Евгений Гараничев (Россия) +3,55,5 (3).

Биатлон. Кубок мира-2021/22. Этап 1, Эстерсунд, Швеция
Мужчины. 10 км Спринт
28 ноября 2021, воскресенье. 15:45 МСК
Окончено
1
Себастиан Самуэльссон
Швеция
22:33.5
2
Ветле Шоста Кристиансен
Норвегия
+11.8
3
Йоханнес Бё
Норвегия
+12.2
Комментарии
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