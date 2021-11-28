Эдуард Латыпов прокомментировал 11-е место в спринте на этапе КМ в Эстерсунде
Поделиться
Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал своё выступление в спринтерской гонке на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Россиянин занял 11-е место. Первым стал швед Себастиан Самуэльссон.
«Было хорошее самочувствие перед стартом. Во время гонки тоже чувствовал себя хорошо, смог добавлять от круга к кругу. Но сказали, что после первого круга достаточно большое отставание. На втором круге включился на все сто процентов и неплохо отработал концовочку.
Уже доволен тем, что получается показывать стабильные результаты и бороться за высокие места. Чувствую, что есть резерв. Это первые гонки, только разгоняемся. Я чувствую, что мог бы показать намного большее», — сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».
Комментарии
- 28 ноября 2021
-
17:24
-
17:13
-
17:11
-
17:11
-
17:02
-
17:02
-
15:48
-
15:04
-
15:01
-
14:51
-
14:45
-
14:41
-
14:32
-
14:28
-
14:23
-
12:57
-
12:31
-
12:00
-
11:48
-
10:50
-
10:05
-
09:57
-
09:56
-
09:29
- 27 ноября 2021
-
22:37
-
19:30
-
19:24
-
19:18
-
18:43
-
18:40
-
18:34
-
18:20
-
18:14
-
17:53
-
17:49
Партнерский контент