Эдуард Латыпов прокомментировал 11-е место в спринте на этапе КМ в Эстерсунде

Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал своё выступление в спринтерской гонке на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Россиянин занял 11-е место. Первым стал швед Себастиан Самуэльссон.

«Было хорошее самочувствие перед стартом. Во время гонки тоже чувствовал себя хорошо, смог добавлять от круга к кругу. Но сказали, что после первого круга достаточно большое отставание. На втором круге включился на все сто процентов и неплохо отработал концовочку.

Уже доволен тем, что получается показывать стабильные результаты и бороться за высокие места. Чувствую, что есть резерв. Это первые гонки, только разгоняемся. Я чувствую, что мог бы показать намного большее», — сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».