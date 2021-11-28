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Эдуард Латыпов прокомментировал 11-е место в спринте на этапе КМ в Эстерсунде

Эдуард Латыпов прокомментировал 11-е место в спринте на этапе КМ в Эстерсунде
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Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал своё выступление в спринтерской гонке на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Россиянин занял 11-е место. Первым стал швед Себастиан Самуэльссон.

«Было хорошее самочувствие перед стартом. Во время гонки тоже чувствовал себя хорошо, смог добавлять от круга к кругу. Но сказали, что после первого круга достаточно большое отставание. На втором круге включился на все сто процентов и неплохо отработал концовочку.

Уже доволен тем, что получается показывать стабильные результаты и бороться за высокие места. Чувствую, что есть резерв. Это первые гонки, только разгоняемся. Я чувствую, что мог бы показать намного большее», — сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».

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