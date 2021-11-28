Матвей Елисеев заявил, что его «сложило» из-за изотоника

Российский биатлонист Матвей Елисеев прокомментировал собственное выступление в спринте на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Елисеев показал лишь 77-й результат.



«Решение стартовать уже принято. Смысл после драки кулаками махать? Возможно, мне стоит взять паузу какую-то, не на один день, не на одну гонку. Дальше три дня пауза? Не думаю, что это что-то изменит. Здесь надо общаться с тренерами, это неудовлетворительное состояние абсолютно. Уезжать готов, зависит от тренеров.



Помимо простуды, был ещё момент, который я не хотел упоминать. Полтора месяца я по состоянию здоровья летом не мог тренироваться. Когда я пропустил два сбора в Рыбинске с Юрием Михайловичем, просто физически не мог там больше часа работать. У меня была ужасная биохимия. Скорее всего, не подошёл изотоник, который нам давали в команде. Он состоял из растворимых таблеток. Состав неполноценный, а других не было на сборе. И это было не так, что бум. Это был накопительный эффект. К концу сбора меня просто «сложило», и полтора месяца у меня держалась ужасная биохимия», — сказал биатлонист в эфире «Матч ТВ».

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