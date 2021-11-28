Серохвостов: отравление выбило меня из формы сильнее, чем я думал

Российский биатлонист Даниил Серохвостов прокомментировал собственное выступление в мужском спринте на первом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в Эстерсунде (Швеция). Россиянин показал 23-й результат, победителем гонки стал швед Себастиан Самуэльссон.



«В Ханты-Мансийске у меня было отравление, не тренировался дня три. Это отравление далось не так уж легко. Как оказалось, меня это сильнее выбило из формы, чем я думал. Сейчас будем добирать форму. Вчера было очень тяжело, а сегодня уже полегче. Надеюсь, если останусь тут к третьему Кубку, уже выйду на свою форму. На Кубке мира нравится. Здесь круто, весело», — сказал Серохвостов в эфире «Матч ТВ».

Лучшим среди россиян стал Александр Логинов, который занял 10-е место.