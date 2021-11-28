Редькин — о забытых палках Гараничева: несобранность, эти спортсмены должны соображать

Олимпийский чемпион 1992 года Евгений Редькин прокомментировал казус, который произошёл с россиянином Евгением Гараничевым во время спринта на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Гараничев забыл палки, из-за чего опоздал на старт.
«Что касается вопроса Гараничева в команде, то это не мне решать. Есть тренерский состав, критерии отбора. Пусть тренеры оценивают. А вот кто палки забыл, кто не в тот коридор убежал — это несобранность. Спортсмены того уровня, которые есть в команде, должны соображать.
Раньше было пять кругов, а сейчас по одному — и то человек заблудился. А если бы пять кругов было, куда бы убежал? Будем надеяться, что это только пятый этап. Тот факт, что Логинов — 10-й, это здорово. Латыпов мог и в призёры забежать, тоже хорошо. Парни неплохо готовы. Есть надежда, что они будут радовать нас своими победами», — сказал Редькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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