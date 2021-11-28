Каминский: про изотоник Елисеева не знаю. Его останавливали, а он говорил — всё нормально

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский прокомментировал выступление российского биатлониста Матвея Елисеева в спринте на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Елисеев показал 77-й результат. Сам Елисеев объяснил, что его «сложило» из-за изотоника.
«Что делать с Елисеевым? Думаю, надо подумать. Очевидно, что Матвей на сегодня не готов участвовать в Кубке мира. Надо думать о ротации.
Что касается истории Матвея про изотоник, я ничего об этом не знаю. Впервые слышу. Сейчас не могу вспомнить, что было на сборе в Рыбинске. Наверное, он перепутал сбор в Рыбинске со сбором в Токсово. Вот там он действительно не мог тренироваться, потому что он на первом сборе явно перебрал. Когда его останавливали, он почему-то не хотел останавливаться и говорил, что всё нормально было.
Тем не менее потом-то он вышел в нормальное состояние. В начале сентября по тестированию в лаборатории ЦСП он показывал вполне приличные результаты, по некоторым показателям – свои лучшие. Так что здесь не надо с больной головы на здоровую переносить, как говорится. С ним надо разбираться индивидуально. А сейчас так валить… Виноват тренер, как всегда. Не один, так другой.
Конечно, выход — брать человека с Кубка IBU. Матвея — домой или на IBU. Надо решать, садиться с тренером, который проводил подготовку. Я поучаствую, конечно», — сказал Каминский в эфире «Матч ТВ».
- 28 ноября 2021
-
18:50
-
18:43
-
17:54
-
17:53
-
17:51
-
17:46
-
17:37
-
17:32
-
17:24
-
17:13
-
17:11
-
17:11
-
17:02
-
17:02
-
15:48
-
15:04
-
15:01
-
14:51
-
14:45
-
14:41
-
14:32
-
14:28
-
14:23
-
12:57
-
12:31
-
12:00
-
11:48
-
10:50
-
10:05
-
09:57
-
09:56
-
09:29
- 27 ноября 2021
-
22:37
-
19:30
-
19:24