Каминский: про изотоник Елисеева не знаю. Его останавливали, а он говорил — всё нормально

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский прокомментировал выступление российского биатлониста Матвея Елисеева в спринте на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Елисеев показал 77-й результат. Сам Елисеев объяснил, что его «сложило» из-за изотоника.



«Что делать с Елисеевым? Думаю, надо подумать. Очевидно, что Матвей на сегодня не готов участвовать в Кубке мира. Надо думать о ротации.



Что касается истории Матвея про изотоник, я ничего об этом не знаю. Впервые слышу. Сейчас не могу вспомнить, что было на сборе в Рыбинске. Наверное, он перепутал сбор в Рыбинске со сбором в Токсово. Вот там он действительно не мог тренироваться, потому что он на первом сборе явно перебрал. Когда его останавливали, он почему-то не хотел останавливаться и говорил, что всё нормально было.



Тем не менее потом-то он вышел в нормальное состояние. В начале сентября по тестированию в лаборатории ЦСП он показывал вполне приличные результаты, по некоторым показателям – свои лучшие. Так что здесь не надо с больной головы на здоровую переносить, как говорится. С ним надо разбираться индивидуально. А сейчас так валить… Виноват тренер, как всегда. Не один, так другой.



Конечно, выход — брать человека с Кубка IBU. Матвея — домой или на IBU. Надо решать, садиться с тренером, который проводил подготовку. Я поучаствую, конечно», — сказал Каминский в эфире «Матч ТВ».