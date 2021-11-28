Тренер — о забывшем палки Гараничеве: да, и в 33 года люди волнуются
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Тренер сборной России Сергей Башкиров прокомментировал казус, который произошёл с российским биатлонистом Евгением Гараничевым во время спринта на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Гараничев забыл палки перед стартом, из-за чего потерял время.
«Что с Гараничевым? Волнение. Началось всё с того, что забыл палки. Да, и в 33 года люди волнуются. Он опоздал на старт, и это, видимо, наложило какой-то отпечаток на настрой, с которым он не смог справиться по дистанции и отработать на рубеже. Сложно оценивать текущую готовность, потому что была небольшая простуда перед началом сезона. Видимо, Евгений ещё не до конца готов выступать. А гонку Логинова оценю на 4++», — сказал Башкиров в эфире «Матч ТВ».
Новость по темеГараничев забыл взять палки и из-за этого поздно стартовал
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