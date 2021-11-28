Детьё и Йоханнес Бё лидируют в общем зачёте Кубка мира, Латыпов — 7-й, Логинов — 26-й

Сегодня на первом этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция) состоялся мужской спринт. Победу в нём одержал швед Себастиан Самуэльссон. Второй результат показал норвежец Ветле Шоста Кристиансен. Третьим на финиш пришёл ещё один норвежец Йоханнес Бё. Лучшим среди россиян стал Александр Логинов, который занял 10-е место.

По итогам спринта француз Симон Детьё и норвежец Йоханнес Бё лидируют в общем зачёте Кубка мира сезона-2021/2022, у них по 88 очков. Россиянин Эдуард Латыпов расположился на седьмом месте (66), Даниил Серохвостов – на 14-м (44), Александр Логинов – на 26-м (31).

Кубок мира. Общий зачёт

Мужчины

1. Симон Детьё (Франция) — 88 очков

2. Йоханнес Бё (Норвегия) — 88

3. Тарьей Бё (Норвегия) — 83

4. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — 78

5. Сиверт Гутторм Баккен (Норвегия) — 72

6. Фабьен Клод (Франция) — 68

7. Эдуард Латыпов (Россия) — 66

8. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 64

9. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 61

10. Кристиан Гоу (Канада) — 50...

14. Даниил Серохвостов (Россия) — 44...

26. Александр Логинов (Россия) — 31...

41. Саид Каримулла Халили (Россия) — 14...

45. Матвей Елисеев (Россия) — 11