Детьё и Йоханнес Бё лидируют в общем зачёте Кубка мира, Латыпов — 7-й, Логинов — 26-й

Сегодня на первом этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция) состоялся мужской спринт. Победу в нём одержал швед Себастиан Самуэльссон. Второй результат показал норвежец Ветле Шоста Кристиансен. Третьим на финиш пришёл ещё один норвежец Йоханнес Бё. Лучшим среди россиян стал Александр Логинов, который занял 10-е место.
По итогам спринта француз Симон Детьё и норвежец Йоханнес Бё лидируют в общем зачёте Кубка мира сезона-2021/2022, у них по 88 очков. Россиянин Эдуард Латыпов расположился на седьмом месте (66), Даниил Серохвостов – на 14-м (44), Александр Логинов – на 26-м (31).
Кубок мира. Общий зачёт
Мужчины
1. Симон Детьё (Франция) — 88 очков
2. Йоханнес Бё (Норвегия) — 88
3. Тарьей Бё (Норвегия) — 83
4. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — 78
5. Сиверт Гутторм Баккен (Норвегия) — 72
6. Фабьен Клод (Франция) — 68
7. Эдуард Латыпов (Россия) — 66
8. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 64
9. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 61
10. Кристиан Гоу (Канада) — 50...
14. Даниил Серохвостов (Россия) — 44...
26. Александр Логинов (Россия) — 31...
41. Саид Каримулла Халили (Россия) — 14...
45. Матвей Елисеев (Россия) — 11
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