Давидова возглавляет общий зачёт Кубка мира, Нигматуллина — 6-я

Сегодня на первом этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция) состоялся женский спринт на дистанции 7,5 км. Победу в нём одержала представительница Швеции Ханна Эберг. Второе место осталось за Анаис Шевалье из Франции, тройку сильнейших замкнула норвежка Марте Рёйселанд.

По итогам гонки первое место в общем зачёте Кубка мира сезона-2021/2022 занимает чешская биатлонистка Маркета Давидова (86). На втором месте идёт Динара Алимбекова из Беларуси (86), на третьем – норвежка Марте Рёйселанд (79). Лучшая из россиянок — Ульяна Нигматуллина (64), она на шестом месте.

Кубок мира. Общий зачёт

Женщины

1. Маркета Давидова (Чехия) — 86

2. Динара Алимбекова (Беларусь) — 86

3. Марте Рёйселанд (Норвегия) — 79

4. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 74

5. Денизе Херрман (Германия) — 64

6. Ульяна Нигматуллина (Россия) — 64

7. Ханна Эберг (Швеция) — 60

8. Эльвира Эберг (Швеция) — 57

9. Анна Вайдель (Германия) — 57

10. Анаис Шевалье (Франция) — 54

15. Кристина Резцова (Россия) — 42...

41. Светлана Миронова (Россия) — 16

42. Валерия Васнецова (Россия) — 15...

44. Лариса Куклина (Россия) — 13