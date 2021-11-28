Давидова возглавляет общий зачёт Кубка мира, Нигматуллина — 6-я

Сегодня на первом этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция) состоялся женский спринт на дистанции 7,5 км. Победу в нём одержала представительница Швеции Ханна Эберг. Второе место осталось за Анаис Шевалье из Франции, тройку сильнейших замкнула норвежка Марте Рёйселанд.
По итогам гонки первое место в общем зачёте Кубка мира сезона-2021/2022 занимает чешская биатлонистка Маркета Давидова (86). На втором месте идёт Динара Алимбекова из Беларуси (86), на третьем – норвежка Марте Рёйселанд (79). Лучшая из россиянок — Ульяна Нигматуллина (64), она на шестом месте.
Кубок мира. Общий зачёт
Женщины
1. Маркета Давидова (Чехия) — 86
2. Динара Алимбекова (Беларусь) — 86
3. Марте Рёйселанд (Норвегия) — 79
4. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 74
5. Денизе Херрман (Германия) — 64
6. Ульяна Нигматуллина (Россия) — 64
7. Ханна Эберг (Швеция) — 60
8. Эльвира Эберг (Швеция) — 57
9. Анна Вайдель (Германия) — 57
10. Анаис Шевалье (Франция) — 54
15. Кристина Резцова (Россия) — 42...
41. Светлана Миронова (Россия) — 16
42. Валерия Васнецова (Россия) — 15...
44. Лариса Куклина (Россия) — 13
- 28 ноября 2021
-
20:24
-
19:37
-
19:27
-
18:50
-
18:43
-
17:54
-
17:53
-
17:51
-
17:46
-
17:37
-
17:32
-
17:24
-
17:13
-
17:11
-
17:11
-
17:02
-
17:02
-
15:48
-
15:04
-
15:01
-
14:51
-
14:45
-
14:41
-
14:32
-
14:28
-
14:23
-
12:57
-
12:31
-
12:00
-
11:48
-
10:50
-
10:05
-
09:57
-
09:56
-
09:29