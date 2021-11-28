Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Зенит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Давидова возглавляет общий зачёт Кубка мира, Нигматуллина — 6-я

Давидова возглавляет общий зачёт Кубка мира, Нигматуллина — 6-я
Комментарии

Сегодня на первом этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция) состоялся женский спринт на дистанции 7,5 км. Победу в нём одержала представительница Швеции Ханна Эберг. Второе место осталось за Анаис Шевалье из Франции, тройку сильнейших замкнула норвежка Марте Рёйселанд.

По итогам гонки первое место в общем зачёте Кубка мира сезона-2021/2022 занимает чешская биатлонистка Маркета Давидова (86). На втором месте идёт Динара Алимбекова из Беларуси (86), на третьем – норвежка Марте Рёйселанд (79). Лучшая из россиянок — Ульяна Нигматуллина (64), она на шестом месте.

Кубок мира. Общий зачёт

Женщины

1. Маркета Давидова (Чехия) — 86
2. Динара Алимбекова (Беларусь) — 86
3. Марте Рёйселанд (Норвегия) — 79
4. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 74
5. Денизе Херрман (Германия) — 64
6. Ульяна Нигматуллина (Россия) — 64
7. Ханна Эберг (Швеция) — 60
8. Эльвира Эберг (Швеция) — 57
9. Анна Вайдель (Германия) — 57
10. Анаис Шевалье (Франция) — 54
15. Кристина Резцова (Россия) — 42...
41. Светлана Миронова (Россия) — 16
42. Валерия Васнецова (Россия) — 15...
44. Лариса Куклина (Россия) — 13

Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021