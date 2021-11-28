Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Зенит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Гараничев показал худший российский результат в гонке Кубка мира с 1996 года

Гараничев показал худший российский результат в гонке Кубка мира с 1996 года
Комментарии

Российский биатлонист Евгений Гараничев занял 113-е место в спринте на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Этот результат стал худшим для российских биатлонистов с 1996 года на этапах Кубка мира.

Тогда Алексей Кобелев финишировал 115-м из 125 участников. Отметим, что тогда соревнования также проходили в Эстерсунде.

Примечательно, что Гараничев перед началом спринта забыл лыжные палки. В результате россиянин потерял время и не начал гонку вовремя.

Победителем соревнований стал швед Себастиан Самуэльссон. Второй результат показал норвежец Ветле Шоста Кристиансен. Третьим на финиш пришёл ещё один норвежец Йоханнес Бё. Лучшим среди россиян стал Александр Логинов, который занял 10-е место.

Новость по теме
Самуэльссон выиграл спринт на этапе КМ в Эстерсунде, Логинов замкнул десятку сильнейших
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021