Мужская сборная Норвегии лидирует в Кубке наций, Россия — 3-я

Сегодня на первом этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция) состоялся мужской спринт. Победу в нём одержал шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон. Второй результат показал норвежец Ветле Шоста Кристиансен. Третьим на финиш пришёл ещё один норвежец Йоханнес Бё. Лучшим среди россиян стал Александр Логинов, который занял 10-е место.

После двух гонок из 19 мужская сборная Норвегии лидирует в зачёте Кубка наций по биатлону сезона-2021/2022. Российская команда находится на третьей позиции.



Кубок мира по биатлону. Кубок наций



Мужчины



1. Норвегия – 890

2. Франция – 833

3. Россия – 755

4. Германия – 749

5. Швеция – 693

6. Канада – 677

7. Австрия – 668

8. Украина – 656

9. Беларусь – 620

10. Словения – 610