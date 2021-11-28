Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Зенит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Мужская сборная Норвегии лидирует в Кубке наций, Россия — 3-я

Мужская сборная Норвегии лидирует в Кубке наций, Россия — 3-я
Комментарии

Сегодня на первом этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция) состоялся мужской спринт. Победу в нём одержал шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон. Второй результат показал норвежец Ветле Шоста Кристиансен. Третьим на финиш пришёл ещё один норвежец Йоханнес Бё. Лучшим среди россиян стал Александр Логинов, который занял 10-е место.

После двух гонок из 19 мужская сборная Норвегии лидирует в зачёте Кубка наций по биатлону сезона-2021/2022. Российская команда находится на третьей позиции.

Кубок мира по биатлону. Кубок наций

Мужчины

1. Норвегия – 890
2. Франция – 833
3. Россия – 755
4. Германия – 749
5. Швеция – 693
6. Канада – 677
7. Австрия – 668
8. Украина – 656
9. Беларусь – 620
10. Словения – 610

Новость по теме
Детьё и Йоханнес Бё лидируют в общем зачёте Кубка мира, Латыпов — 7-й, Логинов — 26-й
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021