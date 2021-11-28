Женская сборная России идёт 4-й в Кубке наций, лидирует Швеция

Сегодня на первом этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция) состоялся женский спринт на дистанции 7,5 км. Победу в нём одержала представительница Швеции Ханна Эберг. Второе место осталось за Анаис Шевалье из Франции, тройку сильнейших замкнула норвежка Марте Рёйселанд. Лучшей среди россиянок стала Ульяна Нигматуллина (Кайшева), которая заняла 17-е место.

Женская сборная Швеции лидирует в зачёте Кубка наций по биатлону сезона-2021/2022. Российская команда находится на четвёртой позиции.



Кубок мира по биатлону. Кубок наций



Женщины



1. Швеция – 788

2. Германия – 786

3. Норвегия – 782

4. Россия – 737

5. Чехия – 730

6. Франция – 729

7. Беларусь – 722

8. Австрия – 658

9. Италия – 620

10. Украина – 618