Женская сборная России идёт 4-й в Кубке наций, лидирует Швеция
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Сегодня на первом этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция) состоялся женский спринт на дистанции 7,5 км. Победу в нём одержала представительница Швеции Ханна Эберг. Второе место осталось за Анаис Шевалье из Франции, тройку сильнейших замкнула норвежка Марте Рёйселанд. Лучшей среди россиянок стала Ульяна Нигматуллина (Кайшева), которая заняла 17-е место.
Женская сборная Швеции лидирует в зачёте Кубка наций по биатлону сезона-2021/2022. Российская команда находится на четвёртой позиции.
Кубок мира по биатлону. Кубок наций
Женщины
1. Швеция – 788
2. Германия – 786
3. Норвегия – 782
4. Россия – 737
5. Чехия – 730
6. Франция – 729
7. Беларусь – 722
8. Австрия – 658
9. Италия – 620
10. Украина – 618
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