Дмитрий Губерниев рассказал, чего ему не хватает и что раздражает в Москве

Известный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, чего ему не хватает и что его раздражает в Москве.

«Я живу в гармонии. Но пробки меня раздражают, хотя они есть в любом городе. Вообще считаю, что сейчас в Москве стало удобно передвигаться без автомобиля, так делают все нормальные люди: нет-нет, да и сам машину оставляю у ближайшей станции — припарковался где-то, прыгнул в метро, быстро доехал.

Не будем забывать про прекрасный вид спорта под названием «прыжки в воду» — стоит обратить внимание на строительство бассейнов с трамплинами и вышками. Их сейчас явно не хватает. Олимпийский стадион у нас стал футбольным, поэтому в Москве, за исключением одного из так называемых ядер «Лужников» — не помню, в каком крыле, южном или северном, — нигде нет дорожек.

А ещё я бы построил прекрасный стадион для лёгкой атлетики — его также очевидно не хватает. Манежи есть, но тоже довольно старые. Москомспорта и мэрия прекрасно знают об этих проблемах, думаю, их решат в ближайшие годы. Но, честно говоря, мне странно, что олимпийский стадион живёт без легкоатлетических дорожек», — приводит слова Губерниева «Москвич Mag».

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